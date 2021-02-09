防疫为先 英国无证移民仍可接种疫苗

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（法新社伦敦8日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情让人不敢掉以轻心，英国政府今天表示，该国境内的无证移民也能接种疫苗。

法新社报导，任何身在英国的人，不论移民身分为何，都可以向医师登记，免费获得疫苗。

英国边境执法和调查非法移民是由内政部负责，职权还包括将无权居留者驱逐出境。

但英国卫生部已经明确向国民保健署（NHS）官员表示，民众可以接种2019冠状病毒疾病疫苗、接受病毒筛检、获得医疗服务，不必接受任何身分检查。

一名政府发言人说：「2019冠状病毒疾病疫苗将提供给任何在英国的人免费接种，无论移民身分为何。」

「我们会尽早与已和家庭医学科医师登记的人联系，我们也正努力和合作伙伴及外部组织携手，联系尚未与家医科医师登记的人，以确保他们也能获得疫苗。」

英国是全球疫情最严重的国家之一，已有超过11万2000人因染疫丧命，正采取有史以来最大规模的疫苗施打计画来摆脱这个情况。

目前为止，英国已经有1100万人注射了美国辉瑞药厂（Pfizer）与德国生技公司BioNTech合作研发的疫苗，或是牛津大学（Oxford University）和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）共同研发的疫苗。

但英国政府订下的目标，是要在本周结束前，替风险最高的1500万人接种疫苗。

英国境内有多少人没有合法的身分，目前不得而知，根据一些估计，可能多达130万人。

© 2021 AFP