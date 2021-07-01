防疫优先 萨摩亚3名举重选手退出东奥

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（法新社萨摩亚首都阿庇亚1日电） 南太平洋岛国萨摩亚的奥林匹克委员会今天宣布，鉴于疫情，3名举重选手将退出东京奥运；而萨摩亚政府虽已禁止选手参赛，人在国外的选手不受影响。

萨摩亚（Samoa）代理通讯部长杜巴伊（Afamasaga Rico Tupa'i）先前宣布，由于日本单日新增2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊数高，考量到防疫胜过参赛，因此萨摩亚奥运代表团将退出东京奥运。

然而，这项决定事先并未谘询萨摩亚的体育协会暨国家奥林匹克委员会（Association of Sports andNational Olympic Committee，Sasnoc）。后者今天紧急开会后，决定新令不影响据点在国外的选手。

Sasnoc主席菲普里伊（Patrick Fepulea'i ）透过声明表示：「关于政府宣布将不会有萨摩亚代表团参赛奥运...我们完全理解政府决定背后的理由。」

声明还说：「鉴于政府这项决定，Sasnoc和萨摩亚举重协会让举重代表团退出奥运，但萨摩亚仍将由据点在海外的我国其他运动员代表参赛。」

规模缩小的萨摩亚奥运代表团将由8名运动员组成，他们的据点分别在澳洲、纽西兰、美国和日本，参赛项目涵盖拳击、帆船、轻艇、田径和柔道。

另一方面，萨摩亚的七人制橄榄球国家队目前虽在海外，但在摩纳哥举行的资格赛败北，无缘参加本届东奥。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP