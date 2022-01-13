防疫僵化害命 西安2医院勒令停业整顿

（法新社北京13日电） 中国陕西省西安市2间医院先前在本土新冠疫情爆发而封城防疫期间，出现因防疫僵化拒绝收治，导致孕妇流产、心脏病患死亡情事备受抨击，尽管事后校正疏失，今天仍遭停业整顿。

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西安是去年12月本土疫情严重升温的几个城市之一，当时为遏止确诊激增，当局下令严格居家封控达3周，以落实中央政府「清零」政策。

西安仓促封城一度让市民手足无措，社群媒体日前爆出照片与视频显示，一名孕妇坐在西安高新医院外一张塑胶椅，地上满是血，原因仅是她48小时内筛检阴性的证明刚刚过期，医院拒绝收治，她也因而流产。事件引发轩然大波，当地卫生高层上周被迫出面道歉。

另在西安国际医学中心医院，一名女市民声称父亲上周因「防疫规定」遭医院拒绝收治，事后竟死于心脏病变。

如今两间医院双双遭停业3个月，被要求进行整顿，并要等获准后才可复业。

西安市卫生健康委员会今天在声明里指出，本轮疫情发生后，西安高新医院、西安国际医学中心医院未能贯彻「人民至上，生命至上」于医疗救治工作，责任意识淡薄，未能履行救死扶伤职责，未落实首诊负责和急危重症患者抢救等医疗品质管制核心制度，导致延误急危患者抢救和诊治，引发舆论关注，社会影响恶劣。

当局对两间医院做出停业整顿3个月，期满整改合格后才能重新开诊，对两医院给予警告，并责成院方追究医院负责人，相关当事人停职等。

© 2022 AFP