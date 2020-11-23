防疫封锁助长家暴 家里是对妇女最危险地方

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（法新社巴黎23日电） 没有国家能免于2019 冠状病毒疾病（COVID-19）流行，也没有国家能免家庭暴力祸害。11月25日「国际终止妇女受暴日」将届，但抗疫封城期间家暴案激增，家是对妇女最危险的地方。

从奈及利亚和南非性侵案激增，秘鲁妇女失踪人数增加，巴西和墨西哥妇女遇害率上升，到欧洲妇女团体处理相关案件应接不暇，都显示疫情加重性暴力祸害。

根据联合国9月底发布数据显示，疫情封锁措施导致投诉或通报家暴的电话增加，阿根廷增加25%，赛普勒斯和法国上升30%，新加坡增加33%。

基本上在所有国家，限制疫情散播的封锁措施已导致妇女和小孩被关在家里。

摩洛哥妇女团体4月表示：「对妇女来说，家里是最危险的地方。」妇团并向政府施压，要求政府「紧急因应」。

在印度，家住孟买的33岁厨师希娜（Heena，化名）说，她觉得「被困在家里」，她的丈夫不工作，吸毒，而且很暴力。

当描述她所经历的一切时，她经常泪流满面。

希娜在电话中告诉法新社，她的丈夫买完毒品后，「会把剩下的时间花在玩电玩『绝地求生』（PUBG），或者打我、虐待我。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP