防疫封锁 全球网路儿童性虐待激增

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（法新社澳洲布里斯班2日电） 根据警方和维权人士表示，2019冠状病毒疾病疫情期间，没学可上的学生以及成年掠夺者待在家里上网时间增加，形成助长全球网路儿童性虐待激增的「完美风暴」。

从菲律宾的贫民窟到澳洲的郊区，跨国犯罪案件如雨后春笋般出现，不肖人士利用2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情封城期间，学校停课，无论是亲自或透过社群媒体、游戏网站，还是暗黑网站等方式，把魔掌伸向儿童。

澳洲联邦警方在截至6月30日止的12个月期间，接获通报超过2万1000起儿童性虐案件，比前一年增加了7000多件。

调查人员也发现，网路上儿童性剥削内容增加了136%。

澳洲联邦警方侦查督察长哈德逊（Paula Hudson）说：「这些暗黑网站，有些因为网路流量暴增而当机。」

哈德逊表示，警方「直接归咎」于罪犯和儿童因封城和学校停课，在家时间变多，但父母忙着在公司和家庭两头奔波，无暇照顾小孩。

马尼拉国际正义使命团（International JusticeMission）的坦纳戈（John Tanagho）说：「COVID-19封城创造了完美风暴，助长网路儿童性剥削案件增加。」

联合国儿童基金会（UNICEF）表示，菲律宾政府在3至5月发现，网路儿童虐待内容增加了260%，当时马尼拉当局正实施严格封城措施。

调查人员甚至发现有很多和COVID-19相关的儿童剥削论坛，专门讨论疫情期间大增的可趁之机。其中一个论坛的成员多达1000名。

坦纳戈说，在性侵犯的需求带动下，网路儿童性剥削成了「机会犯罪」。

疫情期间由于严格防疫措施，很多人没有工作，连带也没收入，待在家里的时间变长。菲律宾有很多受害者首次被虐待，施虐者就是自己的父母。有些父母甚至直播性暴力实况给有钱的西方掠夺者。

「这些性虐待内容是经过指导，由世界各地儿童性掠夺者买单消费，他们不用离开舒适的自家。」

坦纳戈表示，这些儿童通常在平均被虐2年后获救，但心理的创伤却跟着他们一辈子。

印尼也和菲律宾一样，成为全球儿童性虐待热点。根据国际终止儿少性剥削组织（ECPAT）调查，印尼约20%儿童曾经历过网路性掠夺行为。

印尼西爪哇省警方近来查获网路人气聊天软体LINE的一个群组助长「脱衣直播秀」，当中有几位未成年人。

其中一名14岁女孩，在父母以为她在房间内乖乖写功课时，其实已被鼓吹进行脱衣秀表演。

自疫情爆发迄今，这个群组的人数已经增加两倍到600人。

印尼警方提醒：「父母应该要更小心监看小孩的网路活动，因为只要短短几分钟，他们就有可能成为网路犯罪的掠夺者或受害人。」

© 2020 AFP