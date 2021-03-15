防疫情再起 德ICU医师吁立刻恢复部分封城

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（法新社柏林15日电） 德国加护病房的医师们今天警告，如果德国要避免出现危险的第3波2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，必须「立即恢复」实施部分封城。

德国加护病房追踪机构主任卡拉建尼迪斯（Christian Karagiannidis）告诉柏林-布兰登堡新闻广播电台（RBB）：「基于我们现有资料和英国变种病毒的扩散情形，我们强烈主张立即恢复封城，以避免出现激烈的第3波。」

他表示：「未来1或2周维持开放得不到太多好处，因为这会让我们（的病例）快速达到很高的程度，使得把病例压下来的难度加倍。」

卡拉建尼迪斯服务于德国重症监护和急诊医学跨学科协会（DIVI）。这个机构会追踪德国医院的加护病房容量。

德国2月底开始逐步松绑防疫措施，允许学校、美发厅和其他行业部分恢复开放。此后德国病例数逐渐增加。

DIVI最新数据显示，德国目前有约2800人住在加护病房。但卡拉建尼迪斯警告，如果各邦政府不采取更严格的措施来回应病例数增加，加护病房人数可能增至「5000或6000人」。

他说：「如果我们给病毒机会，加护病房里的人数显然会迅速提升。」他并呼吁加紧为50岁和60岁以上民众施打疫苗。

© 2021 AFP