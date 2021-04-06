防疫情加剧 沙国只准免疫者入境朝圣

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（法新社利雅德5日电） 伊斯兰教年度盛事斋戒月下周揭幕，为防范圣城麦加涌入朝圣人潮而加剧2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，沙乌地阿拉伯当局今天表示，届时只准许免疫的朝圣者参与盛会。

沙乌地朝觐和副朝部（Ministry of Hajj & Umrah ）发表声明指出，凡属于以下三者之一即符合「免疫」条件，即已接种两剂疫苗者；至少在14天前已接种1剂疫苗者；以及染疫康复者。

只有这些人才有资格前来副朝（Umrah）朝觐，以及参加在圣城麦加（Mecca）大清真寺（Grand Mosque）举行的祈祷。

朝觐和副朝部发表声明说，这项政策将有效提升斋戒月期间大清真寺的运作能量，且进入位于圣城麦地那（Medina）的先知清真寺（Prophet's Mosque）也适用同样规范。

朝觐和副朝部指出，因应防疫的朝觐政策于斋戒月起实施，但不清楚将持续多久。年度斋戒月自4月13日展开。

是否这项政策将延续至今年稍晚的年度正朝（Hajj ）朝觐也尚未确定。沙国颁布这项政策正值境内染疫病例骤增。

沙国通报累计确诊病例超过39万3000例，累计染疫死亡逾6700人。

沙乌地阿拉伯卫生部指出，总人口超过3400万的沙国已注射超过500万剂疫苗。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2021 AFP