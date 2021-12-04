防疫情升温 加拿大吁18岁以上打加强针

（法新社渥太华3日电） 加拿大国家免疫谘询委员会今天呼吁，18岁以上有较高染疫风险的民众应接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗加强剂，同时强烈建议50岁以上民众追打第3剂。

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占加拿大人口一半的安大略省与亚伯达省本周表示，由于担忧Omicron变异株扩散，将开始向50岁与60岁以上民众提供第3剂，并计划在新年进一步扩大接种资格。

加拿大公共卫生官员表示，加拿大目前通报11起Omicron变异株病例，确诊患者都曾出国。

加拿大国家免疫谘询委员会（National Advisory Committee on Immunization, NACI）说，「考量到管辖权与个人风险」，18到49岁民众应在打完第2剂的至少6个月后接种第3剂。

加拿大国家免疫谘询委员会表示，风险最高的人包括住在疫情流行区、疫苗接种率较低地区的民众，还有医护人员、原住民与免疫系统较弱的人士。

安大略省本周表示，将自12月13日起提供COVID-19第3剂；亚伯达省宣布，将自12月6日起开始推出加强针。

根据政府最新数据，加拿大12岁人口中，有近90%已至少接种1剂，有86%民众已完整接种。

© 2021 AFP