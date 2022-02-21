防疫松绑经济数据报佳音 2月欧元区PMI大幅攀升

（法新社布鲁塞尔21日电） 马基特公司（IHS Markit）今天公布，随着防疫限制措施松绑，欧元区2月采购经理人指数（PMI）大幅攀升。

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受到密切关注的马基特月度调查结果显示，欧元区2月PMI加速至5个月高点。不过，报告中也指出，持续性供应短缺和能源价格飙升，推升通膨至历史水准。

欧元区PMI从1月的52.3，大幅增加3.5点，来到55.8。指数高于50代表成长。

这要归功于欧元区结束为期2个月的严格防疫措施，这些措施是为了遏止COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron变异株疫情蔓延。

Omicron现在成为欧洲的主流病毒株，不过，政府认为和先前变异株相比，Omicron疫情较不严重，主要是因为疫苗接种普及以及追加剂的施打，有助减缓疫情。

IHS Markit表示，两个月的防疫限制措施对欧元区经济带来打击，但在2月，这些措施已松绑至去年11月以来最低限制程度。

服务业部门引领这一股乐观气氛，在越来越活络的观光和旅游业推升下，服务业部门来到去年11月以来高点。

部分受惠于供应好转和需求上扬，制造业成长也稍微加速，创去年9月以来最快扩张速度。

然而，供应短缺的情况仍持续造成订单塞车，商品和服务的平均价格飙至这项PMI调查中的最高纪录。

马基特首席经济师威廉森（Chris Williamson）表示：「上扬的能源成本和薪资费用助长通膨压力，导致销售价格创下这项调查25年来的最大增幅。」

「通膨压力加剧，恐助长对（欧洲中央银行）立场逐渐强硬的揣测。」

这项调查显示，欧元区经济火车头德国的PMI为56.2，来到6个月高点。

欧元区第二大经济体法国表现则更上一层楼，PMI达57.4，来到8个月高点。

© 2022 AFP