防疫松绑返校上课 美中学又传枪击1学生丧命

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（法新社华盛顿1日电） 美国北卡罗来纳州警方指出，一名学生今天在州内一所中学遭枪击身亡。

警察局长汤普森（Catrina Thompson）在记者会表示，警方在学生上课时间获派赶赴温斯顿赛勒姆（Winston-Salem）塔博尔山高中（Mount Tabor High School）处置。

警方赶到时，发现一名名叫米勒（William Chavis Raynard Miller, Jr）的学生中枪，将他送往当地医院急救，汤普森流着眼泪说，他「因伤重而死」。

警方搜捕5个小时后逮捕枪击案嫌犯，但未证实这名行凶学生的身分，仅表示逮捕期间「未发生任何事件」。

由于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情肆虐，美国学生这一年来大多接受远距教学，本月陆续重返学校上课，如今却面临重大枪击风险，这种情形已困扰美国教育体系数年之久。

这类波及人数较少的枪击案，虽会受到地方媒体报导，但通常未能登上全国头条版面，似乎只有在大规模枪击案发生时，像是2018年佛罗里达州派克兰（Parkland）17名学生遇害，才会吸引社会大众的关注。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP