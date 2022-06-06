防疫松绑 全球Q1国际游客数接近去年同期3倍

（法新社马德里6日电） 联合国世界观光组织（UNWTO）今天表示，今年第一季国际游客人数比2021年同期成长近2倍。而由于欧洲松绑COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施，因此成长幅度最大。

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总部位在西班牙马德里的联合国世界观光组织表示，2022年前3个月，全球观光游客人数为1亿1700万，高于去年同期的4100万，成长了182%。

联合国世界观光组织说，尽管这个数据，仍比疫情爆发前一年的2019年第一季少了61%；但依旧显示出，随着「（防疫）限制的松绑和信心的恢复」，旅游业继续以「强劲的步伐」复苏。

「在（今年）前3个月增加的7600万名国际游客中，3月就占了约4700万人，表示复苏正在加快步伐。」

成长情况在欧洲特别显着。欧洲第一季入境游客人数几乎是去年同期的4倍，成长了280%。

美洲也出现强劲成长，入境游客人数增加了一倍多（成长117%）；中东地区则成长132%。

联合国世界观光组织说，「随着更多目的地松绑或取消旅游限制，以及被压抑的需求获得释放」，加上「航班订位大增」来看，「预料逐步复苏的情况2022年内将持续」。

然而，有鉴于「经济环境具挑战性」及俄罗斯侵略乌克兰带来的相关风险，联合国世界观光组织对接下来几个月的前景持保留态度。

联合国世界观光组织说：「到目前为止，俄罗斯进攻乌克兰，对整体结果的直接影响似乎有限。」

但它提醒，俄乌冲突造成燃料和能源成本攀升，「导致旅游业的交通和住宿成本增加」，「在全球带来重大经济影响」，这可能对旅游业的复苏构成压力。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

© 2022 AFP