防疫边界管制近两年 纽西兰2月底逐步开放入境

（法新社奥克兰3日电） 纽西兰为因应Covid-19疫情，执行全球最严格边境限制措施将近两年，总理阿尔登今天表示，今年2月底起逐步开放特定对象入境，但预期10月以前还不会全面开放边界。

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纽国政府试图将Covid-19（2019冠状病毒疾病）隔绝于境外，近两年来所执行的边界管制，可算是世界上最严格之一。

阿尔登（Jacinda Ardern）宣布逐步开放计画，让纽西兰与世界各地重新联结，首先是让因疫情滞留海外的纽西兰人返国，免除在旅馆检疫隔离的要求。

阿尔登说，滞留澳洲并已施打疫苗的纽国人民自2月27日起可以重返国门，无须执行国境检疫隔离；之后两周，在世界各地的纽西兰公民也可返国。

另外，已接种疫苗的外国背包客和专技工作人员，自3月13日起可获准入境纽国；自4月12日起，允许最多5000名国际学生入境。但上述所有旅客仍须自我隔离10天。

阿尔登说，根据计画，来自澳洲和其他免签证国家的观光客7月前都不允许入境；世界其他地方的旅客10月以后才开放入境，这些旅客一旦获准入境，将要求他们执行自我隔离。

阿尔登谈到高传染力的Omicron变异株说：「我们对Ｏmicron的策略是减缓扩散，我们的边境管制就是其中一环。」Omicron目前已是全世界主要流行病毒株。

人口500万的纽西兰防疫策略大部分奏效，目前为止通报约1万7000人确诊Covid-19，因病不治人数仅53人。（译者：纪锦玲）

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