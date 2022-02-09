防疫量能不堪Omicron冲击 南韩放弃清零策略

（法新社首尔9日电） 由于卫生照护体系快被激增的Omicron确诊例压垮，韩国今天宣布放弃COVID-19疫情以来他们所自豪的「追踪、筛检、治疗」的清零防疫模式。

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2020年COVID-19爆发之初，韩国是中国以外疫情最严重的地区之一，后来靠大规模普筛与严格积极的接触史追踪，没多久就控制住疫情。

这套追踪、筛检加治疗与隔离的防疫策略一度为韩国赢得普遍赞扬，但在Omicron变异株扩散快速、上周末全国累计确诊超过100万例后，首尔当局如今却决定放弃两年来的主要防疫手段。

高层卫生官员孙容礼（Sohn Young-rae，音译）说：「因资源有限且极耗社会与经济成本，难以再靠这套追踪、筛检、治疗的作法防疫。」

韩国的单日新增确诊昨天达4万9567例，不到一周已翻倍；卫生当局研判到2月底，单日确诊人数可能达13万至17万例之谱。

卫生官员表示，新的防疫措施从2月起分阶段上路，会把资源重新聚焦于最脆弱族群。

孙容礼表示，新作法目的是诊断和治疗染疫高危险群体，以防「医疗系统崩溃和社会经济运作恶化」。

以筛检为例，将优先筛检60岁以上族群。

此外，之前只要确诊一律会被送到一处公家防疫中心治疗与隔离，如今无症状确诊者改采居家隔离。

根据新作法，60岁以下且没有慢性病的确诊者，将改采自我健康监测，同一家庭的成员也可自由外出采买。

病毒筛检阳性但7天后已无症状者，离开隔离所前也不需再做PCR检测。原本负责监控隔离者的卫生人员将重新部署，以协助重症者家庭治疗。

© 2022 AFP