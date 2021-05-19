防疫限令松绑首日 法国店家民众喜迎自由

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（法新社巴黎19日电） 法国今天放松6个多月来的防疫限制措施，以恢复半正常生活，民众高兴地重返咖啡馆户外座，并准备重新造访久违的剧院和博物馆，即连总统马克宏也特地到店中啜饮一杯咖啡。

法国为了对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情升温，去年秋天第二度实施封锁措施，餐厅、剧院和美术馆等场所自10月30日起关闭至今，其中艺文场所在这段期间主要依靠政府补助来维持生存。

法国目前实施第二阶段解封计画，有露天平台或屋顶花园的咖啡馆和餐厅，如今可以开放户外座位区。解封行动将在6月30日达到高峰，届时法国经济将全面恢复开放。

在首都巴黎各处，咖啡馆和餐厅为迎接重新光临的顾客，几天来纷纷摆设户外用餐区，今天上午已有首批顾客入座品尝浓缩咖啡。

蒙马特（Montmartre）区的圣尚餐酒馆（SaintJean Brasserie）老板巴斯卡（Pascal）告诉法新社：「已经有3位客人来喝咖啡了，感觉很好。」其中一位客人西瑞尔（Cyril）开心表示：「比起在面包店外带咖啡，这好太多了！」

在法国西部城市勒恩（Rennes），叶子咖啡馆（Cafe des Feuilles）经理马向（Patricia Marchand）说，现在即连餐前酒都有人预订，「这感觉真好，市中心充满喜悦气氛」。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和总理卡斯特克斯（Jean Castex）今天也在大批媒体簇拥下，来到总统府艾里赛宫（Elysee Palace）附近一家咖啡馆，享受解禁后第一杯咖啡。马克宏为这个「重获自由的

法国财政部长勒麦尔（Bruno Le Maire）则开心在推特张贴一张照片，那是他在街角一家咖啡店读着体育刊物「团队报」（L'Equipe），推文标注「法式生活艺术」。

不过，法国大部分场所目前只能开放一半的户外座位区，且每桌限6人；此外仍有宵禁措施，但今天起延后2小时，从晚间9时开始。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

© 2021 AFP