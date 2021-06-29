防病毒扩散 澳洲伯斯与布里斯本下禁足令

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（法新社雪梨28日电） 澳洲2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情趋于紧绷，继雪梨、达尔文之后，伯斯和布里斯本今天成为第3、第4个实施封锁的主要城市。

自从爆发疫情以来，西澳州首府伯斯（Perth）仅通报3起确诊病例，但地方卫生官员一直都对群聚感染采取审慎的防疫态度。

西澳州州长麦高恩（Mark McGowan）昨天深夜召开记者会说：「我们知道COVID构成的风险，我们从世界各地的资讯得知，Delta变异株是另一个我们不能掉以轻心的新野兽。」

伯斯与周围地区的200多万名居民，如今与雪梨（Sydney）和达尔文（Darwin）居民一同实施封锁措施，从29日的凌晨12:01分起持续至7月3日凌晨12:01分。

而在昆士兰州的布里斯本（Brisbane）也宣布施行3天封锁措施。昆士兰州长帕勒榭（Annastacia Palaszczuk）说：「做出这些决定并不容易。大城市实施封锁，是因为海外入境者把病毒带了进来。」

在这些城市中，政府要求民众除了执行必要工作、运动、采购生活用品或因医疗因素出门外，必须待在家中防疫。

© 2021 AFP