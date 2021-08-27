防相：英国数小时内结束阿富汗撤离任务

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦27日电） 英国国防大臣华勒斯今天表示，英国计划「数小时内」完成阿富汗撤离行动。他并警告，随着西方部队离开阿富汗的时间越来越近，首都喀布尔机场一带出现更多攻击的可能性也升高。

华勒斯（Ben Wallace）接受英国天空新闻网（SkyNews）访问时表示，昨天在喀布尔（Kabul）机场附近发生的爆炸案，并未使得英国加速撤离阿富汗，英国在机场附近大亨饭店（Baron Hotel）设立的庇护申请站是按原定时间关闭。

华勒斯说：「对于我们身边的那些人，我们将受理他们的庇护申请，也就是目前身在机场内的大约1000人。我们还将设法尽可能在人群中继续找出一些人，但整体而言，主要的受理作业已结束，剩余时间只有几小时。」

华勒斯表示，英国已在格林威治时间今天3时30分关闭大亨饭店，想飞往英国的人在这家饭店集合。英国也已关闭庇护申请站及喀布尔机场入口之一艾比门（Abbey Gate），门外就是昨天2起自杀爆炸攻击之一的锁定地点。

华勒斯说，本月中至今，英国的撤离行动已救出近1万4000名英国公民和阿富汗人，但「令人感伤的事实是，并非每个人都出得来」。

伊斯兰国（IS）宣称在喀布尔机场外犯下的爆炸案，至少造成85人死亡，包括13名美军。

在塔利班（Taliban）取得阿富汗政权后，成千上万迫切想逃出国的阿富汗人涌向喀布尔机场，爆炸案发生后现场一片血腥，原已混乱的撤离行动也更加弥漫恐惧。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

© 2021 AFP