防群聚感染扩散 澳洲禁止雪梨人出城

广告 继续浏览后续

（法新社雪梨23日电） 澳洲2019冠状病毒疾病（COVID-19）群聚感染扩大，新南威尔斯州为了防止具高度传染力的Delta变异株扩散至其他地区，今天禁止大多数雪梨居民出城。

上周至今，雪梨邦迪海滩（Bondi Beach）地区的群聚感染已达30多人，是澳洲最新一波疫情，凸显根除COVID-19有多困难。

新南威尔斯州州长贝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）宣布下周将实施新防疫措施，包括立即禁止离开雪梨的非必要旅行，并对社交聚会实施限制。

她说，雪梨约500万的人口中，「很大一部分」将受制于旅行禁令。这道禁令适用于验出COVID-19病例的7个地方政府地区。

有关当局没有直接下令关闭餐厅与酒吧，但禁止民众群聚唱歌跳舞，大型活动依旧可以举办，但体育馆人数将限制在50%左右。

官员吁请雪梨居民遵守新规定。新南威斯尔州卫生厅长哈扎德（Brad Hazzard）说：「从自身经验来说…大家在防疫上已出现有某种程度的疲劳与松懈。但新版病毒更加危险，我们不能掉以轻心。」

澳洲境内确诊病例累计逾3万例、死亡病例为910例，为全球最成功控制住疫情的国家之一。

最新的疫情与一名司机有关，这名司机载送过染疫的国际航班机组人员，他们感染的是最早在印度发现的Delta变异株。

澳洲人口约2500万，迄今仅施打了约670万剂疫苗，其中只有一小部分接种完两剂疫苗。

© 2021 AFP