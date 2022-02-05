防虚拟世界骚扰 脸书母公司Meta增个人界限工具

（法新社旧金山4日电） 脸书母公司Meta在旗下虚拟实境游戏平台「地平线世界」传出骚扰事件后，今天推出用户虚拟形象间必须保持最短社交距离的「个人界限」功能。

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骚扰已成脸书元宇宙愿景的棘手议题之一。「地平线世界」（Horizon Worlds）副总裁夏玛（Vivek Sharma）表示：「个人界限有助避免任何人侵犯你虚拟形象的个人空间。」

「个人界限」的功能是在用户的虚拟形象周围画出一个圆圈。夏玛指出：「倘若有人试图进入你的个人界限，系统会在他们触及时，制止他们的前进动作。」

新闻媒体、社交媒体和部落格贴文披露骚扰事件后，Meta顺应推出「个人界限」新功能。

其中一名用户在部落格描述她的经历：「进入不到60秒，我就遭到言语骚扰和性骚扰。」

「这个恐怖的经历发生得太快，我甚至来不及想到设立安全范围，整个人呆住。」

夏玛表示，个人界限的功能预设为开启，但用户还是可以碰拳和击掌。

根据开发人员，「地平线世界」本身已有反骚扰功能设计，一旦有虚拟形象试图伸出咸猪手不当碰触另一位虚拟形象时，那只手就会消失。

Meta去年12月在北美对大众公开虚拟实境平台「地平线世界」，朝打造未来的元宇宙迈进。

「地平线世界」距离全面实现元宇宙还有漫漫长路，即使Meta也坦承元宇宙的打造仍需要许多年，以及重大的科技进步。

但在美国和加拿大地区，只要用户年满18岁、拥有适当的设备，戴上头戴式装置即可以和朋友与其他人一起打电玩，在「地平线世界」建立自己的虚拟世界。

夏玛说：「这是重要的一步，还有更多的工作要做。」

© 2022 AFP