防Delta病株扩散 比利时禁非欧盟旅客自英国入境

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（法新社布鲁塞尔19日电） 比利时今天宣布将禁止来自英国的非欧洲联盟（EU）旅客入境，以限制2019冠状病毒疾病（COVID-19）Delta变异株扩散；这支变异株肆虐下，伦敦当局日前不得不延后解封。

比利时卫生部长范登布罗克（Frank Vandenbroucke）的发言人艾克曼斯（Jan Eyckmans）向法新社表示，将有27国面临这项最晚6月27日生效的命令，英国是其中之一。

最早在印度发现的Delta变异株，近来造成英国染疫人数激增，伦敦当局考量之后，日前决定将解封日期从原本的6月21日往后延。

比利时已对南非、印度及巴西实施限制措施，如今只有欧盟公民或比利时居民将能够入境比利时。

符合资格的旅客仍须遵守严格的隔离规定并接受采检，才能在欧洲自由移动。

比利时政府表示，遭禁的英国和非欧盟国家中，唯一能入境的人士为执行必要任务的外交及运输工作人员。

依据最新公布的官方数据，截至目前，比利时感染Delta变异病毒株的患者占总数6.1%，但其他研究指出实际比例恐更高。

遭比利时禁止入境的27国名单中，仅英国及乔治亚为欧洲国家。

其他国家包括波札那、刚果民主共和国、约旦、卡达、尼泊尔、玻利维亚、巴拉圭、智利、千里达及托巴哥、哥伦比亚、孟加拉、乌干达、阿根廷、辛巴威、史瓦帝尼、赖索托、纳米比亚、莫三比克、苏利南、秘鲁及巴基斯坦。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP