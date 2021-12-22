防Omicron扩散 以色列60岁以上与医护人员将打第4剂

（法新社耶路撒冷21日电） 以色列总理班奈特（ Naftali Bennett）今天说，根据专家小组提出的建议，60岁以上的以色列人与医疗团队人员将可施打第4剂COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。

广告 继续浏览后续

以色列试图遏阻Omicron变异株扩散，祭出限制旅行等防疫措施，同时避免在境内实施封城。

班奈特在推特说：「我下令准备立即让民众接种第4剂疫苗。」发言人说，以色列将是全球第一个施打第4剂疫苗的国家。

他说：「全球将跟上我们的脚步。」

稍早，以色列疫情专家委员会（Pandemic Expert Committee）提出向60岁以上以色列人与医疗团队施打第4剂疫苗的建议，他称这是「很棒的消息」。

他说：「这可以帮助我们度过席卷全球的Omicron疫情。」

班奈特说：「以色列公民是全球首批接种第3剂COVID-19疫苗的民众，我们持续率先推出第4剂疫苗。」班奈特呼吁符合资格的民众「前往接种」。

以色列卫生部发布的声明指出，免疫受损者也符合第4剂施打资格，他们、年长者与医疗团队在第3剂打完的至少4个月后可接种第4剂。

© 2021 AFP