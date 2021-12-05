防Omicron蔓延 里约新年庆祝活动取消

（法新社里约热内卢4日电） 巴西为了防止COVID-19（2019冠状病毒疾病）新变异株Omicron持续蔓延，里约热内卢当局决定将大型新年庆祝活动取消。

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这个决定也让人不禁怀疑，里约热内卢（Rio de Janeiro）着名的嘉年华活动明年2月能否照常举行。

里约热内卢市长派希（Eduardo Paes）今天在推特（Twitter）上说：「我们将取消里约官方的新年庆祝活动。」

他补充道，当局「非常遗憾」要做出这项决定，但这是出于防止Omicron蔓延。目前为止，巴西已经有6例Omicron确诊病例。

巴西是COVID-19疫情重灾区，迄今带走超过61万5000条人命，仅次于美国。当地疫情近几个月好不容易大幅改善，如今却爆出Omicron搅局。

派希说，「让我们尊重科学」，并以谨慎的态度因应Omicron。

包括人口稠密的圣保罗（Sao Paulo）在内，巴西已超过20个城市取消年末庆祝活动，

派希曾在2日表示，民众必须出示COVID-19疫苗接种证明，才能进入美容院、餐厅、酒吧、饭店。而先前已规定需有证明才能进出的场所，包括电影院、剧院、健身房、博物馆、球场（馆）。

里约的新年庆祝活动有着欢乐舞曲和绚烂烟火，通常会吸引约300万人到着名的柯帕加巴纳（Copacabana）海滩。

派希告诉记者，即便没有烟火，「里约还是充满魔力，十分美好，也很欢迎游客，尤其完成疫苗注射的观光客更会非常受到欢迎」。

他也对嘉年华抱持乐观的态度，并指出距离嘉年华还有3个月的时间。

巴西着名的森巴学校也继续忙着准备，练习舞步、布置花车、缝制充满异国风情的服装。

© 2021 AFP