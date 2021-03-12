阻中国学发动机技术 马达西奇公司乌克兰收归国有

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（法新社基辅11日电） 乌克兰当局今天宣布，他们计画将股份已大多被中国企业收购的飞机发动机制造商「马达西奇公司」（Motor Sich）收归国有。

法新社报导，这将使乌克兰与中国间的紧张程度加剧，但此举受乌克兰主要的盟国美国支持。美国今年1月已将马达西奇大股东的中国公司放进黑名单。

乌克兰国家安全与国防事务委员会（National Security and Defense Council）首长丹尼洛夫（Oleksiy Danylov）在与马达西奇公司会后说：「我们已做出决定，要让马达西奇公司回到乌克兰人民手中。」

他表示马达西奇公司的国营化「将经合法程序尽快完成」，但未提供其他细节。

根据乌克兰的通讯社「乌克兰国际传真社」（Interfax Ukraine）引述政府消息人士披露导，包括天骄航空（Skyrizon Aviation）在内的中国公司，近来已收购马达西奇公司75%的股份。

美国商务部1月将天骄航空放入黑名单，并说天骄「在乌克兰的掠夺性投资和技术收购，凸显出存有让人无法接受的风险，那就是最终辗转被中国用于军事。」

© 2021 AFP