阻中美洲移民涌入 美副总统感谢瓜地马拉管控边界

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（法新社华盛顿30日电） 白宫表示，美国副总统贺锦丽今天与瓜地马拉总统贾麦岱通话，讨论到最近中美洲移民大量入境美国时，感谢贾麦岱管控与宏都拉斯接壤的边界。

美国总统拜登上周指派贺锦丽（Kamala Harris）与墨西哥、瓜地马拉、萨尔瓦多和宏都拉斯合作，以解决移民涌入的根本原因。

白宫透过声明表示，贺锦丽在通话中强调贾麦岱（Alejandro Giammattei）「确保瓜地马拉南部边界安全」的努力。

贺锦丽与贾麦岱通话时讨论到「冒险前往美国」的风险，「尤其是在全球（新型冠状病毒）疫情期间」，并同意合作「增加民众在母国（生存）的机会」。

贺锦丽的办公室表示，她也「重申」拜登政府对「扩大伙伴关系以让此区民众受惠」的承诺。

声明提到：「他们同意探索新的机会，以创造就业并改善瓜地马拉与此区所有民众的生存条件，方法包括提高透明度与打击犯罪。」

瓜地马拉与墨西哥上周末展开联合军警行动，以阻止移民前往美国。

不过，今天仍有至少300名宏都拉斯人组成新的大队前往美国边界。自2018年10月起，已有超过12个移民车队离开宏都拉斯向北迁徙。

多数移民说，他们是为了逃离国内的暴力与贫穷才向北移动。2020年发生两起毁灭性飓风风灾与2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情后，这种情况更加恶化。

今年2月，约有10万人在美国南部边界遭到逮捕，其中包括近9500名无人陪同的未成年人，比1月增加28% 。拜登政府预期今年抵达美国的移民将创下20年来的新高。

© 2021 AFP