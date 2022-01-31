阻俄侵乌拟毁灭性制裁 英美称会让俄很有感

（法新社华盛顿30日电） 华盛顿与北大西洋公约组织（NATO）盟友力阻乌克兰遭入侵，美、英30日表示，若俄罗斯发动侵略，将遭毁灭性的新经济制裁，美国务次卿卢岚说制裁保证让俄国「很有感」。

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尽管莫斯科否认将发动入侵，乌克兰总统也呼吁西方勿因俄国在边境大举增兵而制造「恐慌」，外界担心俄国入侵在即的忧虑仍日渐升高。

美国经几番外交折冲后，国务次卿卢岚（Victoria Nuland）表示，俄国或许会对美国与北约上周的安全提案感兴趣。

卢岚告诉哥伦比亚广播公司（CBS），连同美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）本周可能再次会谈在内，「我们得知一些迹象，显示俄罗斯对那个提案有兴趣」。

美国与北约26日以书面正式回绝俄罗斯所提「北约不东扩、乌克兰不加入」立场，但表明像核军控、军演设限及西方在东欧军事部署等领域依然可谈。美方还以营造谈判空间为由，不公布书面内容。

与此同时，美国两名重量级联邦参议员今天则说，参院即将达成共识，就俄罗斯胁迫乌克兰祭出制裁，一些措施可能在俄国发动任何入侵行动前即可实施。

联邦参议院外交委员会主席梅南德兹（Bob Menendez）立场强硬地说，美国得对俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）传递强有力的讯息，告诉他，若侵略乌克兰，将付出高昂代价。

民主党籍的梅南德兹与外委会共和党籍首席议员里契（Jim Risch）希望本周推动法案，锁定俄国最大型的银行和主权债务，并对乌克兰提供更多美国军事援助。

梅南德兹表示，法案中部分制裁针对俄国过去对乌克兰的作为，例如网路攻击，相关行动可能在俄国发动侵略前即先实施，一旦俄国发动入侵，才会实施其他更具摧毁性的措施。

卢岚表示白宫正和参院密切合作，若祭出制裁，相关措施将与欧洲盟邦一致，还说蒲亭「对那会很有感觉，俄罗斯人也会」。

另一方面，英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）告诉「天空新闻网」（Sky News），英国会在下周公布制裁法案，锁定「更广泛多样的」俄罗斯经济目标，「蒲亭的寡头政治人物将无处可逃」。

© 2022 AFP