阻摩洛哥偷渡客涌入 西班牙军队驻守北非属地

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（法新社马德里18日电） 数以千计非法移民从摩洛哥涌入西班牙在北非海外属地休达后，西班牙内政部长格兰德-马拉斯卡今天表示，政府已出动军队巡逻当地边境。此事已引发两国外交紧张情势升高。

电视台播出的画面显示，西班牙军队装甲车驻守休达（Ceuta）的海滩，但仍有数十名非法移民游泳登岸，还有数百可能越境的非法移民在摩洛哥那边的海岸观望。

路透社报导，格兰德-马拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）告诉国营TVE电视台，西班牙军队已开始配合警方巡逻边境地带。

西班牙政府派在休达代表团的发言人表示，部队也将与警方在休达境内的敏感地区共同维持治安，以维护市井安宁。

这位发言人说，涌入休达的非法移民当中，有一人不幸丧命。

非法入境的成人被移送到一座足球场，等候遣送回摩洛哥。格兰德-马拉斯卡表示，已有2700人被送走。未成年非法移民则送到一处厂房收容。

西班牙的北非海外属地休达与麦里亚（Melilla）位于摩洛哥东北部海岸，长久以来吸引大批非洲非法移民涌入，他们打算前往欧洲，以追求更美好的生活。

摩洛哥西撒哈拉（Western Sahara）独立运动领导人盖里（Brahim Ghali）获准赴西班牙就医后，两国即关系紧张，如今紧张情势更形升高。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

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