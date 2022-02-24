阿姆斯特丹苹果专卖店持枪掳人案 嫌犯伤重不治

（法新社海牙23日电） 一名27岁男子昨天在首都阿姆斯特丹一处热闹广场，携枪闯入一家苹果专卖店并挟持多名人质，荷兰检方今晚表示，这名男子在医院伤重不治。

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这名男子据称是阿姆斯特丹居民，昨天携带两支枪械闯进市区莱兹广场（Leidseplein）的苹果专卖店，引发长达5小时的紧张对峙；被挟持的最后一名人质趁隙逃出店外，嫌犯追逐之下遭警车撞击，才结束这场对峙僵局。

公诉机关发言人表示，他可证实此人今天傍晚在医院不治。他对法新社说：「除此之外，我们无可奉告，调查仍在持续进行中」。

警方稍后盛赞协助结束紧张对峙的这名人质是英雄。

法新社报导事发经过，身穿迷彩装的嫌犯昨天进入莱兹广场附近一家苹果专卖店，店内民众一阵惊惶逃窜，数十名警察在下午5时30分前后赶到现场。

嫌犯挟持了一名保加利亚籍男子作为人质，要求支付价值2亿欧元（约新台币64亿元）的加密货币，以及能够自由离开这座城市的管道。

事发当时，约有70人逃出这栋建筑物，另有4人躲在柜中，他们显然都不认识这名嫌犯。

阿姆斯特丹「箴言报」（Het Parool）报导，此人名叫阿布杜拉曼（Abdel Rahman A.），是一名杂货送货员，曾轻微触法。

多家荷兰媒体报导，嫌犯的犯案动机尚不明朗。（译者：纪锦玲）

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