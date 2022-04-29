阿富汗两起小巴士爆炸酿9死 IS宣称犯案

（法新社喀布尔28日电） 阿富汗北部马萨里沙利夫市（Mazar-i-Sharif）今天发生两起小型巴士车上被放置炸弹的爆炸案，造成至少9人丧生。伊斯兰国（IS）团体声称两起爆炸是他们所为。

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马萨里沙利夫市内一座什叶派清真寺上周才发生爆炸造成多人死伤。

法新社报导，塔利班组织（Taliban）去年8月重掌政权后，阿富汗各地暴力攻击案数量虽减少，但属逊尼派分支的激进组织「伊斯兰国」（IS）仍持续袭击他们眼中的异端什叶派。

时值穆斯林斋戒月，阿富汗过去两周发生一连串锁定少数族群的炸弹攻击，造成人员伤亡。

马萨里沙利夫市所在的巴尔赫省（Balkh）警方发言人瓦奇瑞（Asif Waziri）告诉法新社，市内不同区域今天不到几分钟内相继传出爆炸，当时通勤者正准备返家。

瓦奇瑞说「目标似乎锁定什叶派乘客」，有13人在爆炸中受伤。

伊斯兰国分支「伊斯兰国呼罗珊省」（ISKP）表示爆炸案是他们所为，并称已造成30人死亡。

社群媒体上的画面显示，有一辆小型巴士陷入火海，另一辆则面目全非，可看到塔利班士兵把受害者从车上送往医院。（译者：纪锦玲）

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