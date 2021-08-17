阿富汗人大举逃亡 乌兹别克称将严格制止侵犯边界

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（法新社乌兹别克塔什干17日电） 乌兹别克政府今天表示，正与塔利班（Taliban）保持着密切联系，并在阿富汗混乱情势蔓延到中亚地区后，警告将会「严格制止」任何侵犯边界企图。

前苏联共和国乌兹别克是3个与阿富汗接壤的中亚国家之一。美国领导的联军从阿富汗撤出、塔利班乘机大举进攻，部分阿富汗政府军非法越界逃入乌兹别克共和国境内，乌国政府于经历数天混乱后发表声明。

乌兹别克政府表示，正与塔利班讨论「确保边界保护措施和维持边境平静议题」。

中亚国家戒慎恐惧地注视着阿富汗政府在几天内垮台，让激进组织塔利班重新掌权；数个中亚地区国家曾在20年前协助推翻塔利班政权。

乌兹别克昨天证实，1架阿富汗军机15日非法越界后于乌兹别克南部坠毁，但此事故未造成任何人丧命。

乌兹别克也表示，已拘留逃离塔利班攻势时越界进入乌国的84名阿富汗军人。

此外，乌兹别克检方也撤回昨天一项声明，那项声明宣称载运近600名军人的46架阿富汗军机于周末飞越乌国边界后，乌国强制它们降落。检方表示，当初的声明「并非根据来自当局的获正式验证资讯」。

© 2021 AFP