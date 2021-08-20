阿富汗人挥舞国旗庆独立日 传塔利班逮黑名单人物

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（法新社喀布尔19日电） 公开反抗民兵组织塔利班（Taliban）的零星示威者，今天走上街头挥舞阿富汗国旗纪念独立日。此外，联合国文件显示，塔利班正在搜捕曾与政府或西方部队合作的黑名单上人物。

这个伊斯兰极端主义组织在美国领导的联军入侵后被推翻，将近20年后卷土重来。不到几天，塔利班便拿下阿富汗数个都会大城，15日更长驱直入首都喀布尔市，成千上万民众仓皇逃离。

美国当局今天表示，过去5天以来已从喀布尔空运撤离约7000人。

今天在喀布尔和一些郊区，一小群民众挥舞阿富汗黑红绿国旗庆祝独立周年纪念日，有时明显可见塔利班战士在旁巡逻。

一名示威者说：「我请求国际社会，（联合国）安全理事会，把目光转向阿富汗，不要让20年的成就白费了。」

随着各地小规模示威展开，全国最知名反塔利班战士马树德（Ahmed Shah Massoud）的儿子小马树德（Ahmed Massoud），在喀布尔东北方庞吉夏河谷（Panjshir Valley）--这是最后仅存尚未陷落据点，誓言要追随父亲脚步对抗塔利班。

未经证实报导指称，东北部城市库纳尔（Kunar）发生枪击事件，塔利班战士前一天曾在查拉拉巴（Jalalabad）开枪驱离数十名挥舞国旗的民众。

根据法新社见到的联合国机密文件，该文件由威胁评估顾问提供，内容指称塔利班正进行「针对性挨家挨户访查」，搜寻他们想要逮捕的人。

报告说，风险最大的是那些曾在阿富汗军警与情报单位位居要角者，曾替美国和北大西洋公约组织（NATO ）部队效力的人，也被列入「优先名单」。

文件指出，武装分子也对前往喀布尔机场路上的个人进行检查，并在首都和查拉拉巴等主要城市设立检查站。

喀布尔机场本周爆发混乱，惊慌失措的阿富汗人想方设法要赶快离开。

未经证实报导指称，当美国部队和塔利班分别试图控制机场情势时，造成好几人丧生。

一名男子说：「我和我的孩子还有家人前往机场，塔利班和美国人都对人开枪。」他表示，自己直到最近一直为一个外国非政府组织工作。

他说：「尽管如此，人们还是不断往前移动，因为他们知道，机场外头的情势比死还可怕。」

© 2021 AFP