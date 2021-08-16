阿富汗军不堪一击 美国难辞其咎

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（法新社华盛顿15日电） 阿富汗军队溃不成军，让喀布尔落入民兵组织「塔利班」（Taliban）手中，也赤裸裸地让人看见，美国国防部五角大厦20多年来在阿富汗豪掷数以十亿计美元，却是错误百出。

华盛顿斥资830亿美元，以美军为镜，致力在阿富汗成立现代部队，但实际上，这支所谓的「现代部队」却是要大幅仰赖空中支援，还得在一个只有3成人口拥有稳定电力供应的国家，依赖高科技通讯网络。

飞机、直升机、无人机、装甲车、夜视镜，美国不惜成本装备阿富汗军队，最近甚至提供阿富汗人最新的黑鹰（Black Hawk）攻击型直升机，但面对配备较差、兵力明显悬殊的敌人，阿富汗军队却是无力抵抗。

阿富汗重建特别督察长（US special inspector general for Afghanistan reconstruction, SIGAR）苏普科（John Sopko）说，阿富汗军的能力被过度高估，每当他想评估阿富汗军队，「美国军方就会改变规则，让评量变简单，好展示他们的成功；到最后，他们甚至连评估都没办法，干脆不让外界得知评量工具」。

「所以他们知道阿富汗军队有多烂。」

苏普科办公室最新一份对国会呈交的报告在上周递出，报告指出，「西方军队使用的先进武器系统、车辆和后勤，超出大多目不识丁且教育程度低落的阿富汗部队能力范围」。

阿富汗军警合计应有多达30万人，远胜过预估仅7万的塔利班，这是数月来五角大厦官员坚信不移的阿富汗部队兵力优势；但根据美国军事学院（US Military Academy at West Point, 西点军校）打击恐怖主义中心（Combating Terrorism Center），阿富汗兵力根本就是被大量灌水了。

西点军校自己的评估是，截至2020年7月，那30万人之中，仅18万5000人是在国防部掌控下的陆军或特种部队，其余则是警察和安全人员，且阿富汗军队里，勉强只有近60%是受过训练的战士。更精确的估计则是，扣除8000名空军，可作战的阿富汗军力约为9万6000。

阿富汗重建特别督察长的报告指出，擅离职守始终是阿富汗军队的问题。报告发现，2020年阿富汗军队必须每年汰换25%的军力，擅离职守就是主因，而美军认为这个比率「正常」。

美国官员多次宣示，8月31日美军完全撤离后，会继续支持阿富汗军队，但他们从未解释要如何从后勤上这样做。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）5月间造访喀布尔时，提出协助阿富汗人维持空军的可能性。这个还不明确的概念是指利用视讯进行虚拟训练，但因阿富汗人先得要有可连上网的电脑和手机，这项想法看来有点不切实际。

川普政府和塔利班达成的协议是在5月1日完全撤离外国部队，后继的拜登推迟撤军日期，原订9月11日全数撤离，后来又改成8月31日。拜登也决定撤出所有美国公民，包括在支援美军阿富汗后勤方面扮演重要角色的包商。

前美国驻阿富汗外交官纽曼（Ronald Neumann）告诉全国公共电台（NPR）：「我们建造一支仰赖包商维系的空军，然后要撤离包商。」

更有甚者，多年来，阿富汗军队的薪水都是由五角大厦支付，但从4月美军宣布撤离计画的那一刻起，支付军人薪水的责任就落在喀布尔政府头上。许多阿富汗军人在社群媒体抱怨已有好几个月没拿到薪水，甚至还有部队再也没拿到食物或补给的案例，更别说是武器弹药了。

美国迅速撤军是压倒骆驼的最后一根稻草，纽曼说，「我们的撤离、撤掉空中掩护，大大打击了阿富汗军队和士气」。

© 2021 AFP