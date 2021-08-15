阿富汗军阀不敌塔利班 兵败如山倒

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（法新社喀布尔15日电） 阿富汗的军阀曾经矢言他们旗下民兵将抵御塔利班，并要击垮叛乱分子。然而，就如同政府军，他们同样轻易败退。

随着塔利班横扫阿富汗北部，阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）号召全国民兵动员起来。

尽管甘尼和军阀的过往好坏参半，他仍希望军阀能协助扭转局势。

在四面楚歌的北部反塔利班堡垒马萨里沙利夫（Mazar-i-Sharif），甘尼寄望于当地强人努尔（Atta Mohammad Noor）及军阀杜斯坦（Abdul Rashid Dostum ）。

努尔和杜斯坦都以1990年代顽强抵御塔利班而闻名，在过去20年战乱期间，仍是相当具影响力的人物。

在率部抵御塔利班期间，这些鬓发皤然的指挥官们似乎仍是当年毫无畏惧的年轻人。

杜斯坦上周飞回马萨里沙利夫时告诉记者：「塔利班总是学不会教训。塔利班曾经多次来到北部，但他们总是会被困住，要逃出去可不容易。」

努尔则透过社群媒体发布他的警告，张贴了塔利班遭到他的部队血洗的骇人照片，承诺要战斗到死亡那一刻。

他在推特发文说：「我宁可有尊严地死去，也不要绝望而死。」他的战友也发文矢言「捍卫国家」。

然而最终，虚张声势并不能击退塔利班。

14日晚间，当地阿富汗政府军先向塔利班投降，努尔和杜斯坦率领、支援政府军的民兵也随后溃败。两人穿越附近的乌兹别克（Uzbek）边界逃走。

努尔宣称是背叛的受害者，他在推特说，由于「极有组织的懦夫阴谋」，他们的反抗必须划下句点。但他没有提供进一步细节。

挺塔利班的社群媒体帐号则发布影片，画面显示一群年轻的塔利班战士在搜索杜斯坦豪奢的住所，翻箱倒柜，试坐软绵绵的家具。

几天前，塔利班在拿下西部城市赫拉特（Herat）之后，拘禁了军事强人伊斯梅尔汗（Ismail Khan）。

伊斯梅尔汗曾经也是同样强有力的人物，统治他的封地长达数十年，有「赫拉特之狮」的封号。

© 2021 AFP