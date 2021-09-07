阿富汗创作者出逃 称塔利班进驻首都如白布裹尸

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（法新社首尔7日电） 阿富汗艺术运动人士夏利法（Omaid Sharifi）的团体花了7年，用缤纷的壁画替喀布尔迷宫般的防爆混凝土墙改头换面，没想到武装组织塔利班迅速进驻首都，国家一夕变天。

塔利班在数周之内迅速控制喀布尔，许多街头艺术作品被涂漆盖过，换成符合塔利班严酷视角的乏味宣传标语。

夏利法看到工人用白漆涂刷艺术作品的画面，心里涌起不祥的预感。他的艺术团体ArtLords自2014年起，在全国各地绘制了超过2200幅壁画。

他今天在阿拉伯联合大公国接受法新社电话访问时说：「我心头浮现的画面是（塔利班）替这座城市盖上裹尸布。」伊斯兰葬礼会使用白色裹尸布来覆盖遗体。

但就算塔利班抹除ArtLords的作品，为求自保被迫出逃的夏利法仍说，他会持续投入艺术运动。 34岁的夏利法目前待在一处庇护阿富汗难民的设施里，他表示：「我们绝不沉默。我们一定会让世界听到我们的声音。我们保证会让塔利班每一天都颜面尽失。」

被涂抹的其中一幅壁画，是描绘美国的阿富汗问题特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）和塔利班共同创办人巴拉达（Abdul Ghani Baradar）去年签署美军撤出阿富汗协议后握手的场面。

夏利法于2014年共同成立ArtLords，目的是利用艺术来提倡和平、社会正义和问责制。 这个富于创造力的团体经常透过街头艺术嘲弄阿富汗权力阶层，包括军阀和有贪腐传言的政府官员。

他们的壁画颂扬阿富汗英雄，呼吁以对话取代暴力，同时主张女权。

ArtLords的成员不畏死亡威胁，即使被伊斯兰极端分子贴上离经叛道标签，仍坚持己见。

8月15日早上，塔利班兵临喀布尔城外，夏利法和5名同事在一栋政府建筑外绘制壁画，经过数小时，他们看见恐慌的群众冲出政府办公室，决定返回ArtLords画廊。

他说，当时所有道路封锁，四面八方都有军警抛弃车辆，每个人都在狂奔。当他们总算回到画廊，才得知喀布尔失守了。

塔利班于1996年首度执政时，夏利法才10岁，他亲身体验了塔利班的苛政，直到美国主导的外国部队于2001年推翻塔利班。他说，预期这一次的统治不会有什么改变。

许多阿富汗人和夏利法一样怀疑塔利班声称执政手段会比上次温和的说法。夏利法说，他清楚记得塔利班在喀布尔足球场公开行刑，犯人因不同罪名被斩首或砍断手脚。

他也记得，当他骑单车去市场途中，看到很多摔坏的电视机、残破的录音机和录音带，「我永难忘怀，（这记忆）从未磨灭」。

数以万计阿富汗人在喀布尔沦陷后涌向机场，想要离境，其中有很多像夏利法这样的艺术工作者。 他说：「（离开）是很艰难的抉择，我只希望没有人会经历我们所遭遇的事。」

夏利法在死亡威胁下度过了很多年，他不怕暴力，却担心无法发声。 他矢言继续宣扬理念和创作艺术。他说：「我抛下了（一切）。让我坚持下去的唯一原因是，我认为这还没结束。」

© 2021 AFP