阿富汗前军阀豪宅曝光 水晶吊灯室内泳池令人瞠目

广告 继续浏览后续

（法新社喀布尔12日电） 曾任阿富汗副总统的军阀杜斯坦（Abdul Rashid Dostum）在塔利班掌权后逃亡海外，他在首都喀布尔的奢华豪宅如今被过惯叛军清苦生活的塔利班战士占据，形成强烈对比景象。

在杜斯坦的富丽堂皇别墅内，铺着苹果绿厚地毯的无尽长廊一旁，有一名年轻战士躺在沙发上睡觉。他上方是7个巨大水缸之一，可见到异国奇鱼游过。

根据法新社记者所见，这座豪宅的深广大厅天花板挂着大型玻璃吊灯，如迷宫般的一个个起居室摆放舒软的大沙发。还有一个铺着精致蓝绿色磁砖的室内泳池，甚至有一个三温暖烤箱、一个蒸气室和一个设备完整的健身房。

自从塔利班（Taliban）8月15日攻下喀布尔（Kabul）后，势力最强的指挥官之一艾育比（Qari Salahuddin Ayoubi）和他有150人的连便进驻杜斯坦的豪宅。记者见到的战士是艾育比的私人安全小组成员。

这座豪宅内部奢华程度，恐怕是大部分阿富汗百姓难以想像。基层的塔利班战士也趁机一窥阿富汗前领导阶层的奢侈生活，他们说这是盛行多年的官员贪腐结果。这些伊斯兰主义战士为了反叛，多年来放弃物质享受，在阿富汗乡间平原、谷地和山上过着克难的生活。

如今是4个省军队指挥官的艾育比表示，跟他一起进驻豪宅的战士决不会被这些奢侈惯坏。他告诉法新社：「伊斯兰教绝不主张我们过奢华的生活。」还说死后上天堂就能享受富足。

豪宅主人杜斯坦是位恶名昭彰人物，他与阿富汗近代历史发展有紧密关系。他原是伞兵，做过共产党指挥官、军阀和副总统，是位典型的政坛九命怪猫，40年来在不断的冲突中都能安然脱身。

尽管杜斯坦的部队和连串战争罪行扯上关系，但阿富汗前政府原本冀望利用他的军事长才和塔利班对他的恨之入骨来保住政权。不过，在杜斯坦大本营不敌塔利班攻势溃败后，67岁的他已逃到邻国乌兹别克。

外界普遍怀疑，杜斯坦利用贪腐大大获利，而贪腐正是阿富汗前政府名誉扫地原因。有数名阿富汗官员违法夺取土地盖豪宅，这块地区还被当地人称作「小偷区」。

塔利班有充分理由痛恨杜斯坦。他曾在2001年被控杀了2000多名塔利班战士，当中许多人是被锁在货柜里放在沙漠中，活活在大太阳下被闷死。

不过，艾育比否认有任何报复想法。他说：「如果和我们遭受同样压迫的其他人来到这里，你不会见到还有桌椅，他们可能已经把这些东西都破坏。」（译者：张正芊/核稿：杨昭彦）

© 2021 AFP