阿富汗前总统流亡被骂翻 藉专访喊冤

（法新社伦敦30日电） 塔利班今年8月挺进首都喀布尔推翻民选政府，阿富汗前总统甘尼今天谈及当时声称，他为免爆发惨绝人寰的巷战才出逃，留下改变不了大局，出走的决策是「几分钟内」拍板。

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甘尼（Ashraf Ghani）在英国广播公司（BBC）第4电台（Radio 4）的节目里指出，8月15日清晨，也就是塔利班（Taliban）占领首都喀布尔（Kabul）及他的政府分崩离析的当天，当时「浑然不知」这将是他在阿富汗的最后一天。

甘尼接受英国前参谋总长卡特（Nick Carter）专访表示，当天下午总统官邸的维安全面崩溃，「若我坚持不退，他们都将丧命，而且他们也没有能力保护我」他还表示，当时国家安全顾问莫西布（Hamdullah Mohib）简直吓坏，只给他不到两分钟时间做决定。

甘尼说，他原本下令搭直升机飞往东南部的城市柯斯特（Khost）。但事后证明，以美国为首的多国联军预定8月底撤离前几天，塔利班便以迅雷不及掩耳之势攻陷柯斯特等境内各省省会。

他表示，位于巴基斯坦边界的东部大城查拉拉巴（Jalalabad）也落入塔利班手中，「我不知道我还能去哪儿，起飞时才知要离开（阿富汗）」之后甘尼就待在阿拉伯联合大公国至今。

甘尼逃亡海外后被阿富汗人骂翻，许多如今受困塔利班统治的民众更痛批甘尼不顾他们的死活，卷款数以百万计美元开溜。对此甘尼藉BBC的专访再次「断然否认」。

法新社指出，曾为世界银行（World Bank）经济专家的甘尼，早先已就自己远走高飞多次澄清，也坦承欠阿富汗人民一个说法。这次在BBC节目是他流亡后首次接受专访。

甘尼再次表明，他念兹在兹的就是避免首都喀布尔爆发惨绝人寰的巷战，当时市区里挤满数以万计为躲避国内各地动乱而涌入的难民。

他还说决定远走高飞是非常煎熬的挣扎，「为了挽救喀布尔和揭露事实真相－这是暴力政变，绝非政治协议，我只好牺牲小我」。

甘尼说就算他不走，也不可能改变结果，塔利班建立新政权已成为事实，于此同时，阿富汗正面临史上最严峻的人道危机之一。

甘尼喊冤道：「很遗憾我被彻底抹黑。如今（阿富汗前途）美国公亲变事主，阿富汗反沦局外人，我毕生的志业全毁了，我一文不值被践踏，还成了代罪羔羊。」

他说阿富汗的百姓有理由责怪他，「这种愤怒我完全理解，因为我感同身受」。（译者：曹宇帆/核稿：陈亦伟）

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