阿富汗前政府迅速垮台后 EU拟提升自身军力

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（法新社法国史特拉斯堡15日电） 阿富汗前政府获得美国支持，最终却宣告垮台。欧洲联盟（EU）执行委员会主席范德赖恩今天说，欧洲将试图提升自身军事能力，并宣布将召开防御峰会。

范德赖恩（Ursula von der Leyen）在年度盟情咨文（State of the European Union）演说中告诉欧洲议会（European Parliament）：「欧洲是时候采取行动，迈向下个阶段。」

她表示，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）将于明年1月起法国轮值欧盟主席国的6个月期间，召开「欧洲防御峰会」。

法国一直在带头力促27国组成的欧盟，除了传统上由美国领导的西方联盟，欧盟也应发展出更为自主的军事能力。

在美国及联军结束20年阿富汗任务时，阿富汗政府迅速垮台，亦让欧盟内部对自身角色的辩论升温。

但欧盟多数国家也兼具北大西洋公约组织（NATO）成员身分，一些欧盟国家并不希望破坏与美国的关系，尤其是受俄国威胁更大的东欧国家。

范德赖恩则说：「目睹阿富汗境内情势发展，让阵亡将士的亲友沉痛不已。」

「我们必须反思这项任务怎么会这样戛然而止。北约内部存在十分麻烦的问题，盟邦必须加以处理。」

「不过，没有任何安全和防御议题是以减少合作当作解答。」

© 2021 AFP