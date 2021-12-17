阿富汗前政府驻联合国大使离职

（法新社纽约联合国总部17日电） 联合国表示，已遭推翻的阿富汗前政府执政期间任命的驻联合国大使伊萨克扎伊（Ghulam Isaczai），已经离开职位。

广告 继续浏览后续

联合国助理发言人哈克（Farhan Haq）告诉法新社，根据他们16日收到的一封信函，伊萨克扎伊「自12月15日起让出职位」。 外交界人士指出，阿富汗伊斯兰组织塔利班（Taliban）8月接掌政权后，阿富汗经济陷入危机，使得阿富汗驻联合国使节团一直难以维持运作。法新社于16日晚间无法连络上阿富汗使节团寻求置评。 伊萨克扎伊9月14日曾正式要求联合国声明他仍是阿富汗大使，塔利班也在同月要求联合国承认塔利班前发言人夏亨（Suhail Shaheen）取代伊萨克扎伊，担任阿富汗新大使。 直到11月底，伊萨克扎伊还参与一场联合国安全理事会（UNSC）会议，并在会中公开批评统治阿富汗的强硬派伊斯兰组织塔利班。

但到了本月初，联合国大会通过一项决议，将阿富汗驻联合国大使争议的决定时间无限期延后。塔利班批评联合国未能在这项议题上做出定夺，罔顾阿富汗人民权利。 不过，塔利班上回于1996至2001年统治阿富汗期间，在联合国并未派任大使。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

© 2021 AFP