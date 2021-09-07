阿富汗北部机场仍有美国人走不了 拜登政府备感压力

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（法新社华盛顿6日电） 多家媒体报导称，阿富汗北部一座机场还有数百人一周来苦苦等待搭机离境，包括美国人，这让美国总统拜登政府今天备感压力。

美国一个在阿富汗运作的小型非政府组织创办人兼执行长勒格理（Marina LeGree）说，约600人到1300人在阿富汗北部马萨里沙利夫（Mazar-i-Sharif）机场附近等了一周，包括勒格理所属组织的女孩们，刚掌权的塔利班和美国官员方面皆处混乱状态。

据信其中包括19名美国人，但没有人与勒格理所属的组织一起。勒格理说，这些等着离境的人士暂住在马萨里沙利夫市内各处。

她接受法新社访问时表示，「7天过去了，一点进展都没有」，还说6架包机一直停在机坪上待命，「塔利班就是不允许有进展」。

勒格理的组织总部位在美国维吉尼亚州，专门透过登山等体能活动来培训阿富汗女孩的领导力。这个组织正试着撤离一小群16岁到23岁的年轻女性和几名家属。

这些女性都是哈札拉（Hazaras）族人，当塔利班上次于1996年到2001年执政时，这个阿富汗少数民族受到严酷打压。 美国国务院发言人今天表示，美国致力于协助该国公民和身陷险境的阿富汗人撤离，但美国在当地资源严重受限。

发言人告诉法新社，美国在当地没有人力，没有飞机，在阿富汗或这个地区其他地方也没有空域管制权；基于这些限制，美国也没有可靠的工具，以证实包机的基本细节，包括可能由谁筹划、机上有多少美国公民和其他优先群体、其他乘客名单的精确性、这些人打算在哪里降落等。

发言人说：「我们会要塔利班遵守承诺，让人自由离开阿富汗。」

本月3日的卫星影像显示，有6架飞机停在马萨里沙利夫机场，一架在跑道上，其他在航厦外。

拜登的民意支持率已因对于阿富汗撤离行动的担忧，以及夏季COVID-19（2019冠状病毒疾病）病例激增而显着下滑，在野的共和党抓住机会加以批评。

联邦众议院外交委员会共和党首席议员麦考尔（Michael McCaul）昨天在「福斯周日新闻」（Fox News Sunday）节目上说，塔利班把这群人当作「人质」，要美国完全承认塔利班政权才肯放人。

但勒格理认为事情不是如此，并没有人守着门不放行，但随着日子一天天过去，她也担心，如果不尽快解决问题，她所属组织女孩们的人身安全堪忧。

美国陆战队退役军官蒙塔佛（Eric Montalvo）现为律师，与几个组织合作筹划其中两架包机，他说，塔利班并未扣留飞机，「问题在于美国政府。国务院只要打一通电话，这些人马上就能离开」。

国务院今天宣布，有4名美国公民已能从陆路离开阿富汗，已抵达一个未具名的邻国，未受塔利班阻挠。这是自上月31日美军撤出阿富汗之后，美国政府第一次证实有公民成功离开阿富汗。

© 2021 AFP