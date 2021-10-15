阿富汗南部清真寺自杀炸弹攻击 至少33死74伤

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（法新社喀布尔15日电） 阿富汗南部坎达哈市（Kandahar）一座什叶派清真寺今天发生自杀炸弹攻击事件，造成至少33人丧命，74人受伤。目击者表示，于周五礼拜期间发生3次爆炸巨响。

阿富汗北部昆都兹市（Kunduz）一座什叶派清真寺日前也发生严重自杀炸弹攻击，事后激进组织「呼罗珊伊斯兰国」（Islamic State-Khorasan，IS-K）宣称犯案。

一名省府官员稍早称，目前有16人死亡，32名伤者被送往市中心的米尔瓦斯（Mirwais）医院。

一名目击者表示，他听见3起爆炸声，分别在清真寺主大门、南侧以及穆斯林礼拜前洗净处。

另一人则说，这场市中心爆炸事件发生于周五礼拜期间，也就是穆斯林一周中人数最多的聚会。

塔利班政府内政部发言人柯斯蒂（Qari Saeed Khosti）表示，对于坎达哈市第一区的什叶派清真寺发生爆炸，深感悲痛。

他说：「伊斯兰大公国（Islamic Emirate）特种部队已抵达该区，查明事件性质并将犯案者绳之以法。」

一名法新社记者指出，爆炸发生时清真寺内挤满人潮，至少15辆救护车驰赴现场。

逊尼派的塔利班曾迫害什叶派人民，但如今掌控阿富汗的这个伊斯兰激进组织，在昆都兹市攻击事件后，承诺会保护生活在其统治下的少数什叶派穆斯林。

© 2021 AFP