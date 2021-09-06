阿富汗反抗军要求塔利班停火撤军

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（法新社喀布尔6日电） 据守阿富汗中北部庞吉夏河谷（Panjshir Valley）的反抗势力领导层声明说，他们已要求武装组织塔利班停火。稍早有消息说，他们在周末蒙受重大损失。

阿富汗「民族抵抗阵线」（National Resistance Front）昨夜表示，他们「提议塔利班（Taliban）停止在庞吉夏的军事行动…并且撤军。而我们也将指示我军避免军事行动。」

民族抵抗阵线昨天在另一则推文中说，发言人达希提（Fahim Dashty）和将军萨拉（Abdul Wudod Zara）已在最新一波战斗中阵亡。达希提是知名的阿富汗记者。

塔利班8月15日结束在阿富汗各地的两周惊人攻势，当天在没有战斗情况下顺利占领首都喀布尔。

但阿富汗残兵败将退到庞吉夏河谷，组成民族抵抗阵线。

塔利班昨晚宣称庞吉夏河谷几乎全部落入他们手中，但亲民族抵抗阵线的社群媒体帐号发文否认，并说反抗军已撤退到高地。

民族抵抗阵线的领袖包括小马树德（Ahmad Massoud）和阿富汗前副总统沙雷（Amrullah Saleh）。小马树德的父亲是反塔利班传奇指挥官马树德（Ahmad Shah Massoud）。

© 2021 AFP