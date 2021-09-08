阿富汗反抗势力痛批塔利班政府将遭唾弃

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（法新社喀布尔8日电） 阿富汗最后一支反抗势力今天谴责武装组织塔利班组成的新政府「不合法」，以及注定「遭唾弃」，此前反抗势力领袖小马树德呼吁全国起义反抗塔利班的统治。

反塔利班势力民族抵抗阵线（National Resistance Front, NRF）发言人纳札里（Ali Maisam Nazary）表示，尽管根据地庞吉夏河谷（Panjshir valley）沦陷，由阿富汗反抗势力传奇人物老马树德（Ahmad Shah Massoud）之子小马树德（Ahmad Massoud）领导的NRF，仍然负隅顽抗。

纳札里又说：「现代塔利班的宣传已经结束…塔利班不会支持包容性政府。这将成为被唾弃的政府，不合法政府…只需瞧瞧多少恐怖分子入阁，我们还能期待他们将会改革吗？」

塔利班与旗下哈卡尼网络（Haqqani network）的主要领袖全部都加官进爵，阁员一个女性都没有。哈卡尼网络是个暴力派系，近年来在阿富汗策动若干血流成河的爆炸案与自杀炸弹攻击而恶名昭彰。

纳札里说，塔利班排除阿富汗许多族裔的代表，并针对庞吉夏河谷发动攻击，已经「深化」社会分裂。

他表示，民族抵抗阵线将继续奋战，小马树德和他的盟友、前阿富汗副总统沙雷（Amrullah Saleh）安全无恙，并且仍在阿富汗境内。

他说：「塔利班可能会掌控更多的土地，但他们缺乏NRF拥有的合法性，遍及全国的抵抗力量正在成形。」

© 2021 AFP