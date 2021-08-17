阿富汗变天 前副总统沙雷矢言组织游击队反攻

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（法新社阿富汗庞吉夏17日电） 阿富汗遭塔利班占领后，该国前副总统沙雷（Amrullah Saleh）表示，自己「绝不投降」，他还准备组建游击队，向塔利班发动反攻。

据报导，阿富汗首都喀布尔沦陷后，沙雷已撤退到该国仅存的最后据点：位于喀布尔东北方、隐藏在兴都库什山中的庞吉夏河谷（Panjshir Valley）。他15日还在推特上以英语发文，矢言「我不会让曾听我说话的数百万人失望。我与塔利班不共戴天，永远势不两立」。

隔日，社群媒体上出现沙雷与知名反塔利班战士马树德（Ahmed Shah Massoud）之子在庞吉夏的照片。

溃散的政府军在庞吉夏重新集结之际，沙雷和马树德之子正指挥一支民兵部队，目标是组建游击队，对抗塔利班。

孤儿出身的沙雷自1990年代开始，与游击队指挥官马树德并肩作战，此后在阿富汗政府内任职，直到1996 年塔利班首度掌权。

2001年，美国发生911事件后，沙雷成为中央情报局（CIA）重要资产。2004年，阿富汗成立国家情报机构国家安全局（National Security Directorate），并由他出任局长。

沙雷于2010年遭解职，2018年又出任内政部长，之后当上副总统。

塔利班先前多次企图暗杀沙雷。最危险的一次在去年9月、阿富汗政府与塔利班展开和平谈判前，当时沙雷的车队遭受炸弹攻击，造成至少10人死亡，沙雷本人也受到轻伤。

沙雷的新据点庞吉夏河谷向以天然屏障地形闻名。1990年代的塔利班与80年代的苏联都无法攻下此地。

一名不愿透露姓名的居民告诉法新社，「我们不会允许塔利班进入庞吉夏，我们会竭尽全力抵抗，与他们战斗到底。」

© 2021 AFP