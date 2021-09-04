阿富汗国旗塔利班旗俱飘扬 官员：板球赛助团结

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（法新社喀布尔3日综合外电报导）阿富汗今天一场顶尖板球选手的比赛几乎满座，现场阿富汗与民兵组织塔利班的旗帜并排飘扬，体育官员称这是民族团结的展现。

法新社报导，这是塔利班8月15日上台以来的首场运动赛事，在场约有4000名观众－当然没有任何女性在列。

运动与文化活动的主办单位都还在摸索，塔利班新政权能接受什么。塔利班过去禁止大多数形式的娱乐活动－包括许多运动，而体育场作为公共处决场所的数量多出一倍。

一名名为韩萨（Hamza）的塔利班指挥官在喀布尔体育馆告诉法新社：「能够在这里观看板球赛，真的很棒。」他肩上还挂着一支美国M-16步枪。

韩萨和一群塔利班战士负责监督现场群众，但他们之中有些人看比赛看得比观众还起劲。韩萨说：「我自己本身就是板球选手。」

板球直到2000年代初期才开始风靡阿富汗，其爆炸性的崛起与冲突有关，起因为在巴基斯坦的阿富汗难民开始打板球，然后在祖国播下这棵运动的种子。

在过去20年，板球已成为这个因内战和种族冲突而四分五裂的国家，民族团结的有力象徵。

喜悦写在脸上的阿富汗板球联盟（Afghanistan Cricket Board）执行长辛瓦里（Hamid Shinwari）告诉法新社，在比赛中展示旗帜，对这个国家来说是个正面信号。

他说：「这就是团结。」他并表示和塔利班官员的谈话预示着这项运动的美好未来。

© 2021 AFP