阿富汗在美资产 美国官员：塔利班将不能动用

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（法新社华盛顿16日电） 美国政府官员今天告诉法新社，塔利班（Taliban）将不得动用美国帐户内的阿富汗存款。

塔利班迅速接掌阿富汗后，美军正在撤离阿富汗首都。上述官员表示：「阿富汗政府在美国的中央银行资产，塔利班将无法动用。」

知情人士表示，阿富汗央行截至4月底的外汇存底共94亿美元，但那笔资金绝大部分都在阿富汗国外。目前不清楚存在美国的资产占比。

北大西洋公约组织（NATO）支持美国总统拜登撤军决定，将其驻守阿富汗的9500人撤离后，塔利班取得阿富汗政权。

塔利班朝喀布尔挺进时，阿富汗央行总裁艾哈迈迪（Ajmal Ahmady）和团队曾试图稳定汇率。他说，央行13日接获通知得知，「有鉴于环境恶化，我们不会再有更多美元运抵」。

艾哈迈迪今天也推文透露昨天在千钧一发之际搭军机逃出国的过程。

他说：「总统一宣布离开，我就知道混乱会跟着来。他没有过渡计画，导致这种乱象。我不能原谅他。原本不需要这样结束的。」

除了冻结资产，华盛顿可能也会阻挡国际货币基金（International Monetary Fund）与世界银行（World Bank）等对阿富汗提供的援助。

「布鲁金斯研究所」（Brookings Institution）外交政策专家费尔巴－布朗（Vanda Felbab-Brown）表示：「阿富汗非常仰赖外国援助…因此取得国际经济资金至关重要。」但她表示，为了打击塔利班政府切断资金，「会带来重大的人道后果，对人、对经济发展都会产生后果」。

© 2021 AFP