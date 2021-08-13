阿富汗大难临头 美参院共和党领袖归咎拜登政策

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（法新社华盛顿12日电） 阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）步步进逼之际，美国着手撤离大使馆人员。美国联邦参议院共和党领袖麦康奈今天抨击总统拜登的阿富汗政策「鲁莽」，导致阿富汗局势恶化。

麦康奈（Mitch McConnell）在声明中说：「阿富汗逐渐倾倒，走向一场可以预料到、本可预防的重大灾难。」

麦康奈表示：「在伊斯兰极端分子准备颠覆喀布尔之际，拜登政府减少了美方人员，为的是恳请他们饶过我方大使馆。」

法新社报导，拜登政府稍早宣布派遣部队3000人赴喀布尔国际机场，安排一系列班机撤离美国大使馆人员及为美军工作的阿富汗人。麦康奈今天的抨击，是目前为止美国高层官员所发出最强烈的指责。

美撤离大使馆人员一事，明显让人感觉美国打了20 年阿富汗战争后，即将弃守这个国家。值此之际塔利班宣称攻占的省会一个接一个，对于华府所支持的喀布尔政府构成威胁升高。

麦康奈说，拜登应加强对阿富汗政府军的军事支持，而不是要在他设定的8月31日期限前完成撤军。

他说：「拜登总统的策略在短短几周就将一个虽不完美但仍稳定的局势，变成极尴尬的全球紧急状况。」

他表示，若美国让塔利班主宰阿富汗，并让盖达组织（Al-Qaeda）回归，将在整个全球圣战运动引起共鸣。

麦康奈说，派遣美军安排人员撤离的决定，「似乎是准备要让喀布尔倒台」。他将此景与「1975年越南西贡（Saigon，现胡志明市）沦陷的不光采情事」相提并论，当时北越军队在美军撤离两年后占领了西贡。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP