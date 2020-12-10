阿富汗女主播遭枪杀 一个月来第2名记者遇害

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（法新社阿富汗查拉拉巴10日电） 阿富汗民营电视频道Enekaas TV表示，旗下女主播暨记者梅万德（Malalai Maiwand）及她的司机今天在东部城市查拉拉巴（Jalalabad）遭到枪手杀害。

尽管阿富汗政府已与民兵组织塔利班（Taliban）展开和谈，但近月来境内暴力事件激增，锁定杀害新闻人员、教士、政治人物和维权人士等名人的事件愈来愈普遍。

阿富汗南加哈省（Nangarhar）省长发言人柯吉亚尼（Attaullah Khogyani）及地方医院已证实梅万德及她的司机遭到杀害。

在南加哈省及其首府查拉拉巴，阿富汗政府军及塔利班经常爆发冲突。极端组织伊斯兰国（IS）也曾坦承在该省犯下若干致死攻击。

这是阿富汗一个月内第二名记者惨遭杀害。数周前，自由电台（Radio Liberty）记者达伊（Aliyas Dayee）才在阿富汗城市拉什卡加（Lashkar Gah）的一场汽车炸弹攻击中遇害。

「人权观察」（Human Rights Watch）指出，达伊先前曾遭到塔利班威胁。（译者：陈正健/核稿：陈政一）

© 2020 AFP