阿富汗女性读大学 塔利班下令须戴只露双眼面纱

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（法新社喀布尔5日电） 夺回政权的民兵组织塔利班今天下令，就读阿富汗私立大学的女性必须身穿长袍，并且戴着几乎遮住全脸的面纱，同时严禁男女合班，或是至少以帘幕区隔。

法新社报导，根据塔利班（Taliban）的教育主管机关发布包含多项命令的一份文件，这个民兵组织还下令，只有女老师才能教女学生，若是办不到，那么品格端正的「年长男人」才可任教。

由塔利班教育主管机关颁布的命令，适用于6日开学的私立大学院校。塔利班首次执政于2001年结束以来，阿富汗的私立大学院校蓬勃发展。

4日晚间颁布的新规范，并未要求女性穿着遮蔽全身的罩袍（burqa），不过她们得戴着几乎遮住全脸，而且只露出双眼的面纱尼卡布（niqab）。

其他的规范还包括：「根据各校的设施，大学必须为女学生招聘女老师。」并且男女进出应予以区隔。

如今虽然采男女分班，但女学生必须比男学生提早女5分钟下课，以防男女学生在校外相遇，而且提早下课的女学生必须待在等候室，直到男学生离校为止。

一位不愿具名的大学教授表示：「实际上，这项计画难执行，因为我们没有足够的女老师或班级以区隔女学生，但是他们允许女孩们上学及读大学，可说是非常正面的进展。」（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP