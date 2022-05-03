阿富汗女权再开倒车 驾训班停止核发女性驾照

（法新社阿富汗赫拉特3日电） 相关部门人士告诉法新社，阿富汗最先进城市赫拉特（Herat）的塔利班官员要求驾训教练停止核发驾照给女性。

广告 继续浏览后续

尽管阿富汗是个极度保守且重男轻女的国家，但在较大城市，尤其是位于西北部、一直以来被认为以阿富汗标准而言相对自由的赫拉特，女性开车并不少见。

然而，监管驾训学校的赫拉特交通管理局（Traffic Management Institute）局长阿查克扎伊（Jan Agha Achakzai）表示：「我们收到口头指示，要求停止对女性核发驾照�但没有指示要阻止女性在这个城市开车。」

拥有一间驾训中心的29岁女驾训教练艾迪尔（Adila Adeel）表示，塔利班这么做，是要确保下一世代无法和她们的母亲拥有相同机会。「我们被告知不要提供驾训课，也不要核发驾照」。

塔利班去年8月夺回阿富汗政权，曾承诺比起前次充满侵害人权事件的1996至2001年执政期间，这次将采取更柔性治理。

然而，塔利班却逐步限制阿富汗人权利，尤其是妇女权益，女孩不被准许回到中学上课，许多公职也排除女性。

一名开车前往当地商场，替家人购买开斋节礼物的妇女说：「我告诉塔利班（人员），我自己开车，比起让计程车接送更自在。我必须能自己开车送家人去医院，而不是得等我的兄弟或丈夫回家。」

该省的讯息与文化部门主管哈卡尼（Naim al-Haq Haqqani）则称，目前并没有官方指令。

塔利班基本上不会发布全国性的书面法令，而是允许地方当局自行发布，有时仅以口头传达。

© 2022 AFP