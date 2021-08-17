阿富汗妇女命如草芥 为救染病孩子勇敢逃难求医

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（法新社喀布尔17日电） 随着美军撤离、外援断绝，塔利班统治下的阿富汗妇女处境势必更艰难。她们泣诉在多年战事下，如何在一次次流产与失去孩子的悲痛下，为了救染病孩子勇敢踏上逃难与就医旅途。

法新社报导，认为自己年约30左右的瓦堤（Wati）嫁给一位比她年长许多的男子，这是她4年来第5度怀孕，其中包括2次流产。

她搭车前往政府在南部坎达哈省（Kandahar）所经营的一间偏乡妇产科医院，骨架瘦弱、孕肚微微隆起的她告诉法新社：「我很怕再次失去我的孩子。」坎达哈也正是塔利班（Taliban）的发源地。

● 没有医院和助产士接生 产妇拿命拚搏

阿富汗数十年的冲突与贫穷，在这个父权制社会，妇女根本难以进行产检。

在坎达哈这间诊所内，妇女身穿罩袍、旁有男性亲属陪同。瓦堤说：「我只有去看医生时才获准踏出家门。」她手里握着一个塑胶袋，里面装有她的病历。

根据荷兰皇家热带研究所（KIT Royal TropicalInstitute）2018年调查，41%的阿富汗妇女在家中生产，60%缺乏产后照护，这个情形在南部因为战乱而更加严重。

助产士贺士娜（Husna）说：「有些家庭根本不在意妊娠：女人们就直接在家里生产，发生大出血后就休克了」。

● 国际援助撤离 妇女儿童命悬一线

在美军驻守的20年间，国际社会挹注阿富汗数以十亿计美元。根据世界银行（World Bank），阿富汗的婴儿死亡率在2003年至2018年减少一半。

根据联合国儿童基金会（UNICEF）数据，2017年有7700名妇女死于难产，是同年死于政治暴力平民人数的两倍。

但随着美国和北大西洋公约组织（NATO）撤军，外援也将逐渐枯竭，暴力情势升高更导致成千上万的女性流离失所，「人权观察」（Human Rights Watch）表示，这已对妇女与女孩构成「威胁生命」冲击。

在尘土飞扬的卡森普尔村（Qasem Pul），助产士娜吉雅（Najia）挨家挨户查看妇女怀孕情况，她说：「有些家庭不让产妇去医院，有些家庭的男人不让我入内。」

娜吉雅在院子探视已有5名子女的凯拉（Kela）。凯拉在得知自己再度怀有5个月的身孕后说：「我真的很想避孕。」她的膝上还睡着一名小男孩。

她说：「我们没有钱、我也照料不来我全部的孩子。我连买块肥皂的钱都没有。」然而她要避孕，得取得丈夫的同意。

● 心碎的阿富汗母亲：我的孩子死了

在南部海曼德省（Helmand）拉什卡加（Lashkarga）外围村落一间行动诊所，助产士古尔（Qandi Gul）正检视妇女与儿童的情况，她们许多人都因战乱而颠沛流离，她说：「很多人都生病了，妇女没有获得良好照顾。」

许多父母带着他们生病的孩子在医院的庭院等待，他们所有人背后都有流产、或者邻居死于难产的心痛故事。

20岁的法沙纳（Farzana）说：「我的孩子夭折了，我根本没办法去医院或找到助产士。」「许多孩童都死了。」她设法逃离已被塔利班控制的家乡马佳（Marja）。

10岁就结婚、目前18岁育有3名子女的莎齐亚（Shazia）告诉法新社，在塔利班统治下，她得走上好几小时才能抵达一间诊所，有时候还会遭好战分子拦下。

她说：「路途非常危险，有3名妇女死在路上。」她后来搬到政府控制的拉什卡加市，但如今这座城市也陷落至塔利班手中。

许多心焦如焚的母亲甘冒巨大风险，下定决心要让孩子就医。

在法国人道组织「反饥饿行动」（Action AgainstHunger）所经营、专门医治严重营养不良儿童的一间医院，罗兹雅（Rozia）风尘仆仆地带着孩子从塔利班控制的村落来到这里。

她的7个月大儿子比拉尔（Bilal）出生时早产与唇裂，目前罹患肺炎与严重营养不良。

罗兹雅告诉法新社：「我非常害怕这些战事。」但在儿子健康恶化后，她不得不勇敢踏上旅途。

罗兹雅先前已失去一个同样是早产的孩子，当时医院以资源匮乏为由要求她的孩子出院，结果孩子3天后就夭折了。

她悲伤地说：「没有人能帮我。」

© 2021 AFP