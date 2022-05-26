阿富汗小巴士、清真寺爆炸至少16死 IS宣称犯案

（法新社喀布尔26日电） 阿富汗官员今天表示，首都喀布尔和北部城市马萨里沙利夫有数辆小型巴士和一座清真寺遭4枚炸弹攻击，已造成至少16人丧生；伊斯兰国（IS）宣称部分攻击是他们所为。

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塔利班（Taliban）去年8月重掌政权以来，阿富汗全国各地的爆炸攻击事件数量虽有所下降，但上个月在斋戒月（Ramadan）期间仍发生数起致命攻击，震惊全国。

阿富汗卫生官员和警方表示，北部城市马萨里沙利夫（Mazar-i-Sharif）昨天发生3起小型巴士车上被放置炸弹的攻击事件，造成至少10人死亡。

巴尔赫省（Balkh）警方发言人瓦奇瑞（Asif Waziri）告诉法新社，「炸弹被放置在马萨里沙利夫市不同地区的3辆小型巴士上」，除10人死亡外，另有15人受伤。

巴尔赫省卫生部门负责人塔瓦纳（Najibullah Tawana）说，10名死者中有3名是女性。

爆炸发生数小时后，伊斯兰国在社群媒体声称这些攻击案是他们所为。

阿富汗首都喀布尔一座清真寺昨晚也发生炸弹攻击事件。 喀布尔警方发言人札德兰（Khalid Zadran）今晨在推特发文说，这场爆炸共造成6人丧命、18人受伤。 目前尚不清楚昨天这些爆炸案是否锁定任何特定社群发动攻击。

© 2022 AFP