阿富汗总统将会拜登 谈美国撤军与阿国暴力问题

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（法新社华盛顿20日电） 阿富汗总统甘尼和主管阿国和平进程的和平委员会主席阿布杜拉25日将在白宫会晤美国总统拜登，讨论美国撤军及阿国部队与民兵组织塔利班（Taliban）冲突升温等问题。

拜登已下令在今年的911恐怖攻击事件20周年纪念日前，撤回所有驻阿富汗美军，结束这场美国陷入最久的战争。

白宫声明表示，在双方首度面对面的会谈中，拜登将试图向甘尼与阿布杜拉保证，美国会在外交、经济和人道援助等方面支持阿富汗人民，并再次承诺确保阿富汗永远不再成为恐怖分子的避风港。

白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）今天在声明中说：「甘尼总统（Ashraf Ghani）和阿布杜拉（AbdullahAbdullah）在美国逐步自阿富汗撤军之际到访，将凸显美国和阿富汗持久的伙伴关系。」

她说，华府致力「提供外交、经济和人道主义方面的援助，以支持阿富汗人民，包括阿国妇女、女孩和少数民族」。

塔利班则说，甘尼和阿布杜拉此行「毫无价值」。

塔利班发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）说：「他们（甘尼和阿布杜拉）将与美国官员会谈，以保障自己的权力与个人利益。」「这对阿富汗人无益。」

在美军努力于9月11日前完成撤军阿富汗之际，塔利班每日与政府军战斗，并声称已占领40个地区。

塔利班今天表示，他们仍致力于和平谈判，但坚决主张在阿富汗实行「真正的伊斯兰体系」，是结束战争和确保权利的唯一途径，包括女性权利。

武装分子与阿富汗政府之间的谈判已陷入僵局数月，自美军5月展开最后阶段的撤军以来，全国各地暴力冲突事件激增。

五角大厦6月稍早表示，美国撤军阿富汗进度已逾50%。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2021 AFP